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استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى وداى برقين بجنين

الأحد، 04 فبراير 2018 12:05 ص
استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى وداى برقين بجنين قوات الاحتلال - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب ، مساء أمس السبت ، برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات فى وادى برقين غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وكان الشاب قد نقل إلى مستشفى جنين الحكومى فى حالة بالغة الخطورة جراء إصابته بالرصاص الحى فى رأسه، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وكان قد أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال التى اقتحمت بأعداد كبيرة عصر اليوم السبت، بلدة برقين جنوب غرب جنين، للمرة الثانية بعد اقتحامها فجرا.

وقال مصادر محلية إن قوات كبيرة ومستعربين اقتحموا بلدة برقين، ونصبوا الحواجز العسكرية فى محيطها، وبدأوا بعمليات دهم لعدة منازل بحثا عن مطلوبين .

واندلعت مواجهات عنيفة بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال التى اقتحمت الحارة الشرقية وسط إطلاق للرصاص الحى والمعدني.. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تقوم بتفتيش عشوائى داخل منازل المواطنين وسط البلد والحارة الشرقية بعد أن نشروا القناصة على اسطح المنازل وحاصروها، كما دفعت بتعزيزات إضافية للبلدة ترافقها جرافتان عسكريتان.


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فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

وداى برقين

جنين



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