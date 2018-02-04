إيران تسجن "جاسوسا نوويا" عمل لحساب أمريكا ودولة أوروبية





(رويترز)

قال الموقع الإخبارى للسلطة القضائية فى إيران، اليوم الأحد، إن محكمة إيرانية قضت بالسجن ست سنوات على شخص لقيامه ببيع معلومات عن برنامجها النووى إلى الولايات المتحدة ودولة أوروبية.

وقال عباس جعفرى دولت آبادى مدعى طهران لموقع ميزان إن الشخص المدان التقى تسع مرات مع عملاء أمريكيين وأوروبيين لتسليم معلومات "عن العقوبات والمسائل النووية" وتلقى مبالغ مالية غير محددة فى المقابل.

وأضاف "صدر الحكم على هذا الشخص بالسجن ست سنوات وإعادة الأموال ومصادرتها".

وفى ديسمبر كانون الأول، قال دولت عبادى إن المحكمة العليا أيدت حكما بإعدام أحمد رضا جلالى وهو أكاديمى إيرانى كان يعيش فى السويد أدين بتقديم معلومات إلى إسرائيل لمساعدتها فى اغتيال عدد من العلماء النوويين البارزين.

وقتل أربعة علماء على الأقل بين 2010 و2012 فيما قالت طهران إنها عمليات اغتيال تستهدف تخريب جهودها لإنتاج طاقة نووية.