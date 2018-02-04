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إصابة 6 إثر اشتعال النيران بتروسيكل فى طنطا

الأحد، 04 فبراير 2018 11:31 م
إصابة 6 إثر اشتعال النيران بتروسيكل فى طنطا تروسيكل - أرشيفية


الغربية عادل ضرة
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أصيب 6 أشخاص بإصابات خفيفة إثر حدوث ماس كهربائي بترو سيكل واشتعال النيران به بعد وصول النيران لتنك التروسيكل مما أدى حدوث انفجار بالتنك مما أدى إلى إصابة الأشخاص نتيجة تدخلهم لمحاولة الإطفاء.

كان مواطنو شارع عبد الحليم بطنطا قد فوجئوا باشتعال النيران فى ترو سيكل إثر قيام مالكة بمحاولة تشغيلة بعد تعطله نتج عنة ماس كهربائى واشتعلت النيران بالتروسيكل إثر امتداد النيران لتنك البنزين مما تسبب فى حريق كامل للتر وسيكل وقام الأهالى بإحضار طفايات الحريق للسيطرة على النيران نتج عنها إصابة 6 أشخاص باختناقات خفيفة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية مدير أمن الغربية قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بدراجة نارية "ترو سيكل"تمكن الاهالى من السيطرة على النيران وتم فتح حركة المرور أمام المارة.


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