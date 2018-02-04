إصابة شخصين إثر انفجار منزل فى بلدة بولتن ببريطانيا

إصابة شخصين إثر انفجار منزل فى بلدة بولتن ببريطانياالأحد، 04 فبراير 2018 09:03 م
انفجار - أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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أعلنت خدمة الإنقاذ بمقاطعة مانشستر الكبرى نقل رجل وامرأة إلى المستشفى بسبب إصابتهما إثر انفجار منزل ببلدة بولتن.
وذكرت هذا النبأ العاجل فضائية "سكاى نيوز" البريطانية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
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