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إسرائيل تأمر المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بالمغادرة

الأحد، 04 فبراير 2018 07:42 م
إسرائيل تأمر المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بالمغادرة بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلى


القدس (أ ف ب)
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بدأت السلطات الاسرائيلية، الأحد، توجيه مذكرات إلى آلاف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين تنذرهم بالمغادرة قبل نهاية شهر مارس تحت طائلة السجن، بحسب متحدثة باسم هيئة الهجرة.

وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو، مطلع يناير اطلاق برنامج لترحيل حوالى 38 الف مهاجر افريقى غير شرعى غالبيتهم من اريتريا والسودان، عبر تخييرهم بين مغادرة الدولة العبرية طوعا او سجنهم لفترة غير محددة.

وسيحصل كل مهاجر يغادر "طوعا" ضمن المهلة على تذكرة طيران و3500 دولار، وإلا قد يتعرض للتوقيف والسجن إلى أن يوافق.

وافاد مسؤولون ان المذكرات الصادرة حتى الآن اقتصرت على رجال ليست لديهم عائلات. وأكدت وزارة الداخلية أن القاصرين والنساء ووالدى قاصرين ليسوا معنيين بخطة الحكومة. واشارت أرقام هيئة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية الى وجود أربعة آلاف طفل فى وضع مخالف للقانون إلى جانب البالغين الـ38 ألفا.


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الهجرة غير الشرعيين

المغادرة



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