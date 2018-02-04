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الأحد، 04 فبراير 2018 05:02 م
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إخلاء سبيل صلاح الموجى و4 آخرين بعد مشاجرة بسبب ركن سيارة فى حلوان

الأحد، 04 فبراير 2018 04:32 م
إخلاء سبيل صلاح الموجى و4 آخرين بعد مشاجرة بسبب ركن سيارة فى حلوان صلاح الموجى -أرشيفية


كتب محمد عبد الرازق
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أمرت نيابة حلوان، برئاىسة المستشار أحمد سليم، بإخلاء سبيل صلاح الموجى، بطل واقعة القبض على إرهابى كنيسة مارمينا بحلوان، وأحد أقاربه و3 آخرين عقب مشاجرة نشبت بينهم، بسبب ركنه سيارة، لتصالحهم. 
 
 
تلقى العميد أشرف عبدالعزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين صاحب صيدلية وبصحبته 2 من العمال، وبين صلاح الموجى ونسيبه، إثر قيام الطرف الأخير بإنزال منقولات أثاث والتوقف بالسيارة أمام الصيدلية، ما أثار غضب الطرف الأول، ووقعت المشاجرة، وتم ضبط طرفيها، وإحالتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها.
 

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