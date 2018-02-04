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إحالة أوراق عامل ونجله و2 آخرين للمفتى لقتلهم شخصا وشروعهم فى قتل زوجته بسوهاج

الأحد، 04 فبراير 2018 03:34 م
إحالة أوراق عامل ونجله و2 آخرين للمفتى لقتلهم شخصا وشروعهم فى قتل زوجته بسوهاج هيئة المحكمة


سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الأحد، إحالة أوراق المتهمين " يعقوب.أ" عامل ونجله ماهر و"شعبان.ع" و"هيثم.م" إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم بعد اتهامه بقتل المجنى عليه "رفعت.م.ع" وشرعوا فى قتل زوجته "محاسن.ع.أ" بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين بدائرة مركز ساقلتة.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود إحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز ساقلتة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة زوجته المجنى عليها بعدة إصابات متفرقة بالجسد أثر إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه فقاموا بالتربص بالمجنى عليه الأول أثناء سيره مع زوجته فى الطريق العام وأطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية كانت بحوزتهم وفروا هاربين.

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت قرارها السابق.

 

بعد تقنين الإجراءات وإنهاء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

 


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