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خالد صلاح
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"إتش سى" تدير استحواذات بـ3 مليارات جنيه فى الربع الأول من 2017/ 2018

الأحد، 04 فبراير 2018 01:10 م
"إتش سى" تدير استحواذات بـ3 مليارات جنيه فى الربع الأول من 2017/ 2018 حسين شكرى رئيس مجلس إدارة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار


رويترز
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قال حسين شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة "إتش. سى" للأوراق المالية والاستثمار، إن الشركة تعمل على الانتهاء من ترتيب صفقات استحواذ بنحو 3 مليارات جنيه (169.2 مليون دولار) داخل مصر وخارجها فى الربع الأول من العام الجارى.

وأضاف "شكرى"، الذى يملك 63% من أسهم "إتش. سى"، فى مقابلة مع وكالة رويترز، اليوم الأحد، قائلا: "لدينا أربع صفقات فى طور الانتهاء، اثنتان منها نمثل فيهما الطرف البائع لمشترين من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط على شركات فى مصر بقطاعات البتروكيماويات والمعدات الطبية بقيمة مليار جنيه لكل صفقة، وعملية مهمة فى الخليج نمثل فيها مستثمرا سعوديا يستحوذ على 30% من شركة كويتية فى قطاع البترول بقيمة 50 مليون دولار، كما نعيد هيكلة شركة كبيرة فى قطاع الأغذية والمشروبات فى مصر".

يُذكر أن "إتش. سى" من أكبر بنوك الاستثمار فى مصر، وتعمل الشركة فى مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية فى مصر والإمارات العربية المتحدة، ويبلغ حجم الأصول التى تديرها 5.5 مليار جنيه.

وقال حسين شكرى، إن الشركة وقعت ثلاثة عقود مع مستثمرين فى الخليج للقيام بدور المستشار المالى فى شراء شركات بالمنطقة العربية، فى قطاعات الأغذية والتعليم خلال 2018، بجانب عقد مع مستثمر فى مصر لبيع شركته الصناعية، لكنه لم يكشف عن هوية أى من الشركات ذات الصلة أو المستثمرين، مشيرا إلى أن "إتش. سى" تستهدف زيادة الأصول تحت الإدارة من 5.5 مليار جنيه بنهاية 2017 إلى 6.5 مليار جنيه فى 2018.

كان "شكرى" قد أبلغ "رويترز" من قبل بأن شركته ستدخل نشاط التأجير التمويلى فى 2017 بمحفظة متوقعة 500 مليون جنيه، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، وهو ما عزاه إلى أن "أسعار الفائدة كانت طاردة لأى نشاط تأجير تمويلى، لذا لم تبدأ الشركة نشاطها بعد"، متابعا حديثه بالقول: "أتوقع خفض الفائدة بين 500 و600 نقطة أساس هذا العام، وذلك قد يساعدنا على البدء فى النشاط، وقد يكون ذلك مع شركاء لنا".

كان البنك المركزى المصرى قد رفع أسعار الفائدة نحو 700 نقطة أساس بعد تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" فى نوفمبر 2016، ويُذكر أن التأجير التمويلى نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالى بطلب من المستأجر، بهدف استثماره، لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضى للأصل مقابل دفعات دورية.

وعن مدى تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة على الاستثمارات الأجنبية فى مصر أو على سوق المال، قال حسين شكرى إنها لن تؤثر على المستثمرين، لافتا إلى أن الانتخابات بالنسبة للمستثمر الأجنبى غير مؤثرة، فانتخاب السيسي بالنسبة لهم أمر محسوم.


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