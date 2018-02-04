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أهالى المطرية يكثفون البحث عن صياد مفقود داخل بحيرة المنزلة

الأحد، 04 فبراير 2018 02:08 ص
أهالى المطرية يكثفون البحث عن صياد مفقود داخل بحيرة المنزلة بحيرة المنزلة


الدقهلية - شريف الديب
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يكثف أهالى مدينة المطرية بمحافظ الدقهلية، بالاشتراك مع الصيادين، البحث عن جثة صياد غرق صباح أمس داخل بحيرة المنزلة أثناء قيامه برحلة صيد مع عدد من زملائه.

 

وقد تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من عدد من الصيادين بانقلاب مركب صيد داخل بحيرة المنزلة، وتمكن اثنان من الصيادين من الخروج بينما اختفى جثمان صياد يدعى أحمد العاصى، 25 سنة.

 

وانتقل ضباط المسطحات المائية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الصيادين كانوا يستقلون لنش صيد وانقلب بمنطقة البوغاز، وتم انتشال اثنين منهم، ومازال جثة مفقودة، وخرج الأهالى بالمراكب لتكثيف البحث عن الصياد المفقود.


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