أمينة المرأة بمجلس القبائل العربية: شعب مصر هو من يقرر من يحكمه





أسيوط - هيثم البدرى

قالت سلوى الهرش أمينة المرأة بمجلس القبائل العربية، إن مصر هى شرف وكرامة العرب ولن تركع مصر أبدا والشعب المصرى هو من يقرر من يحكمه.

جاء ذلك خلال مؤتمر القبائل العربية والمصرية الذى أقيم بمركز منفلوط لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وأضافت سلوى الهرش أن شعب مصر العظيم يفهم لغة قائده وما يفعل كما أن الحكومات السابقة كانت تستدين وتأخذ القمح من أمريكا لكن هذا الرجل اشترى كرامتنا ونساء مصر ستخرج من أجل أبنائها وكرامتها ونحن فى سيناء مرابطين على أرضها.

وتابعت: أقول لمن يعطى صوته للرئيس السيسى أنك تقف مع مؤسسات مصر وتحمى شرفك وشرف نساء مصر، وأؤكد أن جيشنا قوى ورئيسنا قوى.