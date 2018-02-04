أعضاء المجلس الملى يزورون البابا تواضروس بالكاتدرائية

أعضاء المجلس الملى يزورون البابا تواضروس بالكاتدرائيةالأحد، 04 فبراير 2018 10:50 م
البابا تواضروس
سارة علام
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استقبل البابا تواضروس الثانى، اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعضاء المجلس الملى العام، حيث قدموا له التهنئة بمناسبة الأعياد.
في سياق آخر، اختتمت اليوم الاحد أعمال لجنة الحوار العالمي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الشرقية الأرثوذكسية القديمة، والتى أقيمت فى ضيافة الكنيسة الأرمينية بمدينة اتشميازين بأرمينيا، فى الفترة من التاسع والعشرين من يناير الماضي وحتى ظهر اليوم.
شارك في الحوار، الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والأنبا برنابا أسقف روما، وتورينو والأنبا دانييل أسقف سيدني، وقدمت الكنائس المشاركة في الحوار أبحاثًا حول سر مسحة المرضى، سر الكهنوت وسر الاعتراف.
واستقبل الكاثوليكس كاراكين الثانى كاثوليكس كل أرمينيا وتشميازين، الجمعة، بمقره الخاص أعضاء لجنة الحوار، وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن يكون اللقاء القادم فى ضيافة الكنيسة الكاثوليكية بروما فى يناير من العام المقبل.
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