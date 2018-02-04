أسعار الذهب اليوم الأحد 4–2–2018 وعيار 21 يسجل 653 جنيهًا للجرام





كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 4 – 2 – 2018 ، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى السوق المصرى 653 جنيهًا للجرام حتى صياغة التقرير، وذلك بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة المصرى.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.



سعر-الذهب-في-مصر





سعر الذهب لكافة الأعيرة:



- سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 559 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 653 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 24 سجل 746.47 جنيهًا للجرام .

- سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5224 جنيه.

- الأوقية : 1330 دولار.



سعر-الذهب-اليوم

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.