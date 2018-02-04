أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4 - 2 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 4-2-2018.

البورصة توقف التدأول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على أسهم 10 شركات لمدة ربع ساعة لتجأوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تدأول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تدأولها بالترتيب وهى البويات والصناعات الكيمأوية-باكين، أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، السويس للأسمنت، أورنج مصر للاتصالات، الدلتا للتأمين، المجموعة المصرية العقارية لحاملة، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقارى، العز الدخيلة للصلب، برايم القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 10.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 851.158 مليار جنيه.

وتراجع إجمإلى قيمة التدأول على الأسهم بالبورصة إلى 850 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 7.1 مليون جنيه، 92 مليون جنيه، على التوإلى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 27 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوإلى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 14874 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.92% عند مستوى 2644 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 14514 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 857 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.80% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 510 نقطة.

وارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 125 شركة، ولم تتغير 27 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 6.96 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.91%

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 19.84 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.61%

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 8.38 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.71%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 8.87 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.85%

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 24.89 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.71%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المجموعة المصرية العقارية لحاملة بسعر إغلاق 10.85 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.58%

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 30.30 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.57%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.38 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.41%

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.25 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.76%

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 21.23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.69%