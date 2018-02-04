أستراليا تطلق استراتيجية لزيادة صادراتها العسكرية إلى الخارج





كانبرا أ ش أ

أعلنت أستراليا عن إطلاق استراتيجية عسكرية، طموحة لتصبح واحدة من أكبر 10 دول مصدرة للسلاح فى العالم فى غضون 10 أعوام.

وقال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالى كرستوفر باين - حسبما نقل راديو "صوت أمريكا"، السبت - "إن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين، فضلا عن تعزيز جهود حفظ السلام فى العالم".

وأضاف الوزير الأسترالى إن بلاده تسعى بمقتضى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مبيعاتها من المعدات والتكنولوجيا العسكرية والتى تشمل أجهزة المراقبة والعربات المدرعة إلى الخارج.

وأشار إلى أن الأسواق الرئيسية للصادرات العسكرية الأسترالية تشمل الولايات المتحدة ونيوزيلاندا وبريطانيا وكندا، تجدر الإشارة إلى أن أستراليا تحتل حاليا المركز رقم 20 فى قائمة الدول المصدرة للسلاح فى العالم، وتبلغ قيمة صادراتها العسكرية نحو 6ر1 مليار دولار سنويا.