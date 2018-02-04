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أردوغان لـ"ماكرون": أنقرة ليست لديها أطماع بأراضى دولة أخرى

الأحد، 04 فبراير 2018 02:19 ص
أردوغان لـ"ماكرون": أنقرة ليست لديها أطماع بأراضى دولة أخرى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى


أنقرة (أ ف ب)
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حاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، السبت، طمأنة نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، بالنسبة إلى العمليات العسكرية التى يشنها الجيش التركى فى سوريا، مشددا على أنها تهدف إلى محاربة "عناصر إرهابية" وأن أنقرة "ليست لديها أطماع بأراضى بلد آخر".

وأفادت وكالة الاناضول التركية للانباء، بأن أردوغان أكد لماكرون خلال أتصال هاتفى أن تركيا "ليست لديها أطماع بأراضى دولة أخرى".

وأضاف أردوغان أن العملية العسكرية الحالية "لا تهدف سوى إلى تطهير" منطقة عفرين فى شمال سوريا من "العناصر الارهابية".

وقُتل 7 جنود أتراك السبت فى شمال سوريا بينهم خمسة لقوا مصرعهم فى هجوم واحد استهدف دبابة، وفق ما اعلن الجيش التركي.

وتعتبر هذه الحصيلة الاعلى للجيش فى يوم واحد فى عملية "غصن الزيتون" التى اطلقتها تركيا فى 20 كانون الثاني/يناير ضد وحدات حماية الشعب الكردية التى تعتبرها انقرة "مجموعة ارهابية".

وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية، إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها فى عفرين، فى عملية شهدت مواجهات شرسة.


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