أرامكو تبقى سعر الخام العربى الخفيف لآسيا دون تغير فى مارس





رويترز

قالت أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها أبقت سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس دون تغير عند علاوة قدرها 1.65 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، بينما خفضت أسعار الخامين المتوسط والثقيل.

وقلصت الشركة سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في مارس آذار بواقع 55 سنتا ليصبح بخصم قدره 1.75 دولار للبرميل عن خام برنت.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة 0.90 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت لشهر مارس ، دون تغير عن الشهر السابق.