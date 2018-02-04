أرامكو تبقى سعر الخام العربى الخفيف لآسيا دون تغير فى مارس

أرامكو تبقى سعر الخام العربى الخفيف لآسيا دون تغير فى مارسالأحد، 04 فبراير 2018 04:15 م
ارامكو السعوديه-ارشيفيه
رويترز
إضافة تعليق
قالت أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها أبقت سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس دون تغير عند علاوة قدرها 1.65 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، بينما خفضت أسعار الخامين المتوسط والثقيل.
وقلصت الشركة سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في مارس آذار بواقع 55 سنتا ليصبح بخصم قدره 1.75 دولار للبرميل عن خام برنت.
وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة 0.90 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت لشهر مارس ، دون تغير عن الشهر السابق.
إضافة تعليق
كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة
"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة