video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أرامكو تبقى سعر الخام العربى الخفيف لآسيا دون تغير فى مارس

الأحد، 04 فبراير 2018 04:15 م
أرامكو تبقى سعر الخام العربى الخفيف لآسيا دون تغير فى مارس ارامكو السعوديه-ارشيفيه


رويترز
إضافة تعليق

قالت أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها أبقت سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس  دون تغير عند علاوة قدرها 1.65 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، بينما خفضت أسعار الخامين المتوسط والثقيل.

وقلصت الشركة سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في مارس آذار بواقع 55 سنتا ليصبح بخصم قدره 1.75 دولار للبرميل عن خام برنت.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة 0.90 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت لشهر مارس ، دون تغير عن الشهر السابق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف العالمية اليوم: محادثات بين أرامكو والشركة المالكة لجوجل لبناء مركز تكنولوجيا بالسعودية.. إعدام رجل فى تكساس قتل طفلتيه عام 2001 .. روما تنشر 3500 عنصر أمنى خلال زيارة أردوغان تحسبا للمظاهرات المعارضة

محادثاث بين أرامكو والشركة المالكة لجوجل لبناء مركز تكنولوجيا بالسعودية

أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان فى فبراير عند 525 دولارا للطن

أرامكو

اسعار النفط

اسيا



لا تفوتك
س وج.. هل يُسجل صلاح محسن أول ظهور له بقميص الأهلى أمام الاتحاد؟

س وج.. هل يُسجل صلاح محسن أول ظهور له بقميص الأهلى أمام الاتحاد؟

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

شاهد.. ثنائية تريزيجيه تقود قاسم باشا للفوز على آكهيسار بالدورى التركى

شاهد.. ثنائية تريزيجيه تقود قاسم باشا للفوز على آكهيسار بالدورى التركى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة