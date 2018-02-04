أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 4 - 5 - 2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد 4-2-2018، وجاءت أبرزها إعلان إدارة البورصة، عن ورد طلب من الممثل القانونى لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 15 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، من جداول البورصة شطبا اختياريا.

الملتقى يؤجر المبنى الإدارى أعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات، عن توقيع عقد تأجير لمساحة 8292 م2 والتى تمثل نسبة 67% من إجمالى مساحة المبنى الإدارى المملوك للشركة بالقرية الذكية والبالغ مساحته 12438م2 بإجمالى عدد أدوار (6) تم تأجير عدد (4) أدوار منها وتم التعاقد على أساس أن القيمة الايجارية للمتر الواحد 220 جنيها شهرياً وعلى أن يكون تاريخ بداية المدة الايجارية يوليو 2018 لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لثلاث مدد أخرى مماثلة. أعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات، عن توقيع عقد تأجير لمساحة 8292 م2 والتى تمثل نسبة 67% من إجمالى مساحة المبنى الإدارى المملوك للشركة بالقرية الذكية والبالغ مساحته 12438م2 بإجمالى عدد أدوار (6) تم تأجير عدد (4) أدوار منها وتم التعاقد على أساس أن القيمة الايجارية للمتر الواحد 220 جنيها شهرياً وعلى أن يكون تاريخ بداية المدة الايجارية يوليو 2018 لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لثلاث مدد أخرى مماثلة.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة اليوم الأحد، أن تأجير المبنى يحقق تدفق نقدى سنوى من عقد الايجار يبلغ نحو 22 مليون جنيه عن عام التأجير الأول وبمعدل زيادة سنوية مركبة قدرها 10%.

وتمت عملية التأجير لشركة فاليو إنترنال أوتوموتف سوفتوار إيجيبت، وهى إحدى الشركات العالمية المتخذة من القاهرة مقراً إقليمياً لها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس عودة الطلب على المقرات الإدارية ذات البنية التحتية القوية والتى تعد القرية الذكية من أهم الوجهات المفضلة لتلك الاستثمارات.

وتعكـس عملية التأجير تلك بالنسبة لشركة الملتقى العربى للاستثمارات كامل الحرص على تحقيق تنويع وتعظيم لمصادر إيراداتها وتحقيق استقرار واستمرارية فى التدفقات النقدية المستقبلية للشركة بما ينعكس فى النهاية فى تحقيق مستهدف تعظيم عوائد مساهمى الشركة.

البورصة تخسر 10.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 851.158 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 851.158 مليار جنيه.

وتراجع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 850 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 7.1 مليون جنيه، 92 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 27 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 14874 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.92% عند مستوى 2644 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 14514 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 857 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.80% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 510 نقطة.

فيما ارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 125 شركة، ولم تتغير 27 شركة.



البورصة توقف التداول على 10 أسهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على أسهم 10 شركات لمدة ربع ساعة لتجأوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تدأول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تدأولها بالترتيب وهى البويات والصناعات الكيمأوية-باكين، أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، السويس للأسمنت، أورنج مصر للاتصالات، الدلتا للتأمين، المجموعة المصرية العقارية لحاملة، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقارى، العز الدخيلة للصلب، برايم القابضة للاستثمارات المالية.



شطب ميراكو اختياريا أعلنت إدارة البورصة، عن ورد طلب من الممثل القانونى لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف ( ميراكو) لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 15 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، من جداول البورصة شطبا اختياريا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية فى 8 يناير المصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت البورصة، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختيارى لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختيارى والتى سوف يعلن تفاصيلها لاحقا.