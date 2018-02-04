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أحمد الجار الله: تقارير البنك الدولى عن مصر مفرحة

الأحد، 04 فبراير 2018 07:25 م
أحمد الجار الله: تقارير البنك الدولى عن مصر مفرحة أحمد الجار الله


كتب هيثم سلامة
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قال أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسة الكويتية، إن تقارير البنك الدولى عن مصر مفرحة، حيث تراجع معدل التضخم واستقر سعر الجنيه أمام الدولار.

وكتب الجار الله، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "تقارير البنك الدولى عن مصر مفرحة، فالتضخم يتراجع وبنسب جد جيدا، هذا مهم للمستثمرين الأجانب الذين ينوون الاستثمار فى مصر".

 

أحمد الجار الله
أحمد الجار الله

 

 


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الجار الله

معدل التضخم

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