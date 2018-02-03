7 فبراير.. انطلاق قافلة طبية لمرضى الكلى بمستشفى الأقصر العام





الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، ستبدأ الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكلى، بالتنسيق مع المديرية فى الفترة من 7 فبراير إلى 12فبراير، بزيارة وحدات الكلى المختلفة فى الأقصر للوقوف على الحالة الصحية للمرضى وتقديم المساعدة الصحية والاجتماعية لهم.

وأضاف مديرية الصحة بالأقصر - فى بيان صحفى اليوم – أنه من المقرر أيضًا العمل على تركيب قساطر غسيل دموى (مستديمة ومؤقتة) بمستشفى الاقصر العام يومى الأربعاء والخميس القادمين.