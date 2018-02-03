6 جمعيات دولية تشارك بمؤتمر قسم علاج الأورام بطب أسيوط





كتبت أمل علام

يعقد المؤتمر السنوى الدولى التاسع لقسم علاج الأورام بطب أسيوط فى الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجارى فى كل من مدينة أسيوط، والأقصر، حيث يشمل المؤتمر العديد من ورش العمل فى مجال الصيدلة الإكلينيكية، والتمريض، والعلاج الاشعاعى، حيث يتم عقد يومين فى أسيوط فى الفترة من 19 الى 20 ،وفى مدينة الأقصر فى الفترة من 21 إلى 23 ،برئاسة الدكتور سمير شحاتة أستاذ علاج الأورام بطب أسيوط ،موضحة أنه سيتم عمل ماراثون يوم 23 فى مدينة الأقصر، تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر.

وقالت الدكتورة علا نبيه أستاذ علاج الأورام بطب أسيوط ،سكرتير عام المؤتمر، الذى يعقد بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات العالمية والعربية، وبحضور الجمعية السعودية للأورام، والجمعية المصرية للأورام، ومدرسة قصر العينى للأورام، وجمعية سرطان الدم المصرية، والمنظمة العربية لمكافحة الأورام ،والجمعية المصرية لسرطان الكبد، وبحضور حوالى 400 طبيب أورام أجنبى وعربى ومصرى من أوروبا،وجميع الدول العربية، ومن السعودية والأردن، ولبنان ،وسوريا،والعراق.

وأضافت أن يناقش المؤتمر الجديد فى علاج الأورام لعام 2017 حيث يناقش الجديد فى علاج والشفاء من السرطان.