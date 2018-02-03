وفاة طالب متأثرا بجراحه فى مشاجرة بالمنيا

توفى طالب أثر مشاجرة مع أحد زملائه بالمنيا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

حيث تلقى مأمور مركز شرطة بني مزار، إشارة من المستشفى الجامعي، بوفاة ح ر 14 سنة طالب، ويقيم في إحدى قرى المركز، بعد حدوث إصابته على يد إ ج 15 سنة طالب، خلال مشاجرة وقعت بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.