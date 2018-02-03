وفاة طالب متأثرا بجراحه فى مشاجرة بالمنيا

إسعاف - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
توفى طالب أثر مشاجرة مع أحد زملائه بالمنيا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
حيث تلقى مأمور مركز شرطة بني مزار، إشارة من المستشفى الجامعي، بوفاة ح ر 14 سنة طالب، ويقيم في إحدى قرى المركز، بعد حدوث إصابته على يد إ ج 15 سنة طالب، خلال مشاجرة وقعت بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة بالجبانة الغربية بالأهرامات بحضور محافظ الجيرة وعدد من السفراء.. خالد العنانى: تعود لسيدة من كبار موظفين البلاط الملكى فى عصر الأسرة الخامسة.. وتضم زخارف ونقوش ملونة
مشروع "البسكلتة" فى العاصمة محلك سر.. "الأمم المتحدة" قدمت منحة 1.5 مليون دولار لإنشاء 30 محطة لـ600 دراجة لخفض الزحام بالقاهرة.. والمحافظة أعلنت إنهاءه آخر 2017 ولم ينفذ منه شىء.. ومسئولو المشروع: "لسه بندرس"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة