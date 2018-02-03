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وفاة طالب متأثرا بجراحه فى مشاجرة بالمنيا

السبت، 03 فبراير 2018 03:07 م
وفاة طالب متأثرا بجراحه فى مشاجرة بالمنيا إسعاف - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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توفى طالب أثر مشاجرة مع أحد زملائه بالمنيا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
حيث تلقى مأمور مركز شرطة بني مزار، إشارة من المستشفى الجامعي، بوفاة ح ر 14 سنة طالب، ويقيم في إحدى قرى المركز، بعد حدوث إصابته على يد إ ج 15 سنة طالب، خلال مشاجرة وقعت بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

 


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