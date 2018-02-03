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وزير الدفاع التونسى يجتمع مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى

السبت، 03 فبراير 2018 12:00 ص
وزير الدفاع التونسى يجتمع مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى


(أ ش أ)
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بحث وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بتونس باتريس بيرجامين سبل دعم الاتحاد الأوروبى لتونس فى مجال الأمن والدفاع ومشروع تنمية الجنوب.

ونقل بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية عن رئيس البعثة قوله إن الاتحاد الأوروبى حريص على دعمه لتونس فى مجالات الأمن والدفاع وتنمية الجنوب فى إطار رؤية تقوم على ربط الأمن بالتنمية وعبر آليات وضعت لهذا الغرض.

وأكد أنه يعمل حاليا على التنسيق مع ممثلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بتونس وتوعيتها بالمساهمة فى دعم مشروع تنمية الجنوب حيث رصد لديها رغبة فى هذا المجال.

من جهته ، أشاد وزير الدفاع بالجهود التى يقوم بها الاتحاد الأوروبى لدعم تونس على أكثر من صعيد ، مؤكدا ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة ومبادرات مختلف المنظمات الدولية.


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