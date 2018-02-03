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وزير الدفاع الإسرائيلى السابق يؤكد اعتزامه الترشح لرئاسة الحكومة

السبت، 03 فبراير 2018 06:06 م
وزير الدفاع الإسرائيلى السابق يؤكد اعتزامه الترشح لرئاسة الحكومة وزير الدفاع الإسرائيلى السابق يعالون


(أ ش أ)
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلى السابق وعضو الكنيست عن كتلة حزب الليكود موشيه يعالون، اليوم السبت، اعتزامه خوض الانتخابات العامة المقبلة لشغل منصب رئيس الوزراء.

وقال يعالون -فى تصريحات نقلتها صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- "سأترشح على منصب قيادة البلاد، وأقوم الآن ببناء قاعدتى السياسية"، و"حينما نعرف موعد إجراء الانتخابات سنكشف عن أسماء المرشحين واسم الحزب".

وأبدى المسئول الإسرائيلى أسفه إزاء ما رأى أنه "أزمة قيادة فى إسرائيل"، مؤكدا أن "القيادة هى فعل ما هو صحيح، وليس ما هو مفيد أو محبوب فى وقت ما".

ويشغل يعالون (68 عاما) عضوية المجلس الوزارى المصغر للشئون السياسية والأمنية، كما شغل فى السابق منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلى ووزير الدفاع، لكنه استقال من ذلك المنصب فى مايو 2016، قائلا إن "عناصر متطرفة وخطيرة" أصبحت تهيمن على البلاد بعد أن تحرك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبداله بأفيجدور ليبرمان المنتمى للتيار اليمينى المتطرف.

وتطرق عضو الكنيست فى خطابه إلى الأزمة مع إيران، قائلا إن "الإيرانيين قادرون على المحاربة حتى آخر (رجل) لبنانى وآخر (رجل) سورى للوصول إلى أهدافها الشيعية"، معربا عن اعتقاده بأن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية فى هذا الشأن صحيحة.


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