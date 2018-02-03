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وزير الخارجية التونسى يبحث مع مسؤول بريطانى تعزيز أوجه التعاون الثنائى

السبت، 03 فبراير 2018 07:16 ص
وزير الخارجية التونسى يبحث مع مسؤول بريطانى تعزيز أوجه التعاون الثنائى خميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية التونسى


تونس أ ش أ
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بحث وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، الجمعة، مع كاتب الدولة البريطانى لدى وزيرة الداخلية المكلف بالأمن بين والاس، تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائى بين تونس والمملكة المتحدة خاصة فى مجالات الأمن والسياحة والاستثمار والتبادل التجاري.

ونوه الوزير التونسى - حسبما أفاد بيان صدر عن الخارجية التونسية، الجمعة - خلال اللقاء بقرار المملكة المتحدة فى يوليو 2017 بمراجعة نصائح السفر الموجهة الى مواطنيها الراغبين فى زيارة تونس، مشيرا إلى النتائج الإيجابية لهذا الإجراء على القطاع السياحى الذى سجل انتعاشة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة بعد قرار متعهدى الرحلات ووكالات السفر إعادة الوجهة التونسية إلى برامجها السياحية.

كما أشار، فى هذا الصدد، إلى أهمية الدعم الذى تلقته تونس من أصدقائها وشركائها ومنهم بريطانيا وبالتعاون الثنائى فى مجال مكافحة الإرهاب الذى يمثل عدوا مشتركا يستهدف أمن البلدين واستقرارهما.

ومن جهته أثنى المسؤول البريطانى على المجهودات التى تبذلها تونس لتأمين المنشآت والمواقع والمناطق السياحية ونقاط العبور، معبرا عن ثقته فى عودة السياح البريطانيين بكثافة للاستمتاع بما توفره تونس من منتجات سياحية متنوعة.

كما أكد عزم بلاده على مواصلة دعم المسار الانتقالى فى تونس وخاصة فى المجال الاقتصادى والعمل على تطوير مجالات الاستثمارات البريطانية، ودعم انتعاشة القطاع السياحي، مشيرا فى هذا السياق إلى الآفاق التى يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أمام التعاون بين البلدين.


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