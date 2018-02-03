وزير التموين يجرى جولة غدًا على مصانع إنتاج السكر بالأقصر وقنا





كتب مدحت وهبة

يقوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بمرافقة الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية غدا الأحد بجولة على مصانع إنتاج السكر المحلى من القصب بمنطقة قوص بحافظة قنا للاطمئنان على عمليات الإنتاج والتأكد من انتظام عمليات توريد القصب من المزارعين .

ومن المقرر أن يقوم الوزير أيضا بجولة على الأسواق فى محافظة الأقصر، للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين وكذلك صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية.

كانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علاء الدين فهمى رئيس، قد بدأت صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين ضمن مقررات شهر فبراير الجارى، اعتبارًا من يوم الخميس الماضى ، من خلال شركتى الجملة "العامة" و"المصرية"، حيث يتم توزيع السلع لبقالى التموين ومنافذ التوزيع فى مختلف المحافظات، ليصرفونها لأصحاب البطاقات التموينية طوال أيّام الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيهًا.