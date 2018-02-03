وزير التموين: مصر بحاجة لثورة فى التجارة الداخلية.. ولدينا رؤية لتحقيقها





كتب حسام الشقويرى - هانى الحوتى تصوير محمد فوزى

قال على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تحتاج إلى ثورة حقيقية فى عناصر التجارة الداخلية لتحقيق التنمية، ودعم الإنتاج والصناعة وتقليل حلقات التداول والفاقد والتكلفة مما يؤدى إلى خفض الأسعار وتوفير السلع.

وحصر مصيلحى، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر ملتقى مصر للاستثمار الثالث، مساء اليوم السبت، عناصر التجارة الداخلية التى تحتاج إلى إصلاح وهى نقص فى كلا من المناطق اللوجستية سواء المتخصصة أو المشتركة، وأسواق الجملة بكل محافظة، وسلاسل التوزيع المنظمة، مضيفًا أن الوزارة لديها رؤية حقيقية تمت مراجعتها على أعلى مستوى تتضمن خطة تفصيلية لإصلاح تلك العناصر، مؤكدًا انفتاح الوزارة على كافة أنواع الشراكة مع المستثمرين وتوفير كافة عناصر الاستثمار سواء أراضى أو تراخيص لإصلاح منظومة التجارة الداخلية.

واختلف وزير التموين، مع حديث رجل الأعمال فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، عن تقديم أهمية الصناعة على التجارة، موضحًا أن التجارة والسوق هم المحرك الأساسى لأى منتج صناعى.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ملتقى مصر للاستثمار الثالث، شارك بها كلا من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، العين نائل الكباريتى رئيس اتحاد الغرف التجارية العربية، وزير التموين على مصيلحى، وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.







































































































































