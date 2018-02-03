وزير التعليم العالى يشهد حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم المالية

كتب وائل ربيعى

شهد د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت الحفل الذى أقامته الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بمناسبة تخرج طلاب الأكاديمية من حملة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال فى العلوم المالية والمصرفية دفعتى 2016 - 2017 بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، وذلك بحضور السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ود.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود.يزن العطيات القائم بأعمال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وعدد من السفراء والأساتذة والعلماء والشخصيات العامة.

وأكد الوزير، فى مستهل كلمته، أهمية ما يشهده العالم العربى من تزايد القناعة المجتمعية بأهمية التعليم والعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه القناعة تزداد بزيادة إقبال الطلاب على تطوير أنفسهم من خلال المزيد من تحصيل العلوم والمعارف فى مختلف التخصصات.

وأضاف د.عبد الغفار أن هذا التزايد فى الاهتمام بالتعليم والعلوم يطمئننا على مستقبل التنمية والتطوير والتحديث فى العالم العربى، الذى يمثل الشباب فيه أغلبية واضحة، موضحًا أن هذا يدعم جهود الدول العربية فى التطوير والتحديث، خصوصًا مع وجود بنية أساسية من المؤسسات الأكاديمية المميزة، التى تمثل أهم الأدوات فى عملية التنمية المتواصلة فى العالم العربى.

وأشار الوزير إلى أن حالة الفرحة التى تنتاب الجميع فى أيام التخرج والتكريم تعطى رسائل وإشارات مهمة، أهمها أن كل تعب واجتهاد عاقبته نجاح، مؤكدًا أن بناء أنفسنا وبلادنا لا يكون إلا بالعمل المتواصل والسعى الدائم للنجاح.

وأكد د.عبد الغفار أهمية الدور الذى تؤديه مؤسساتنا الأكاديمية، سواء فى توسيع قاعدة الإتاحة فى ما تقدمه من خدمات لتشمل أعدادًا أكبر من الطلاب، أو فى تطوير وتحديث مكونات العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بها؛ لتكون دائما مواكبة لكل جديد فى مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر نلمسه فى كل مؤسساتنا الأكاديمية، ومن بينها الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، التى تعد واحدة من أنجح المؤسسات الأكاديمية فى العالم العربى، وواحدة من أنجح الكيانات التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وفى ختام كلمته توجه الوزير بخالص التهنئة والشكر لأسرة الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية على ما تبذله من جهد مشكور لبناء الشخصية المتكاملة لطلابها، وما تقدمه من دعم ورعاية لكل المنتمين إليها، موجهًا التهنئة لكل الطلاب المكرمين فى هذا الاحتفال، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، وللأكاديمية النجاح فى مواصلة رسالتها النبيلة، وللوطن والأمة العربية كل التقدم والازدهار.

ومن جانبه أكد د.يزن العطيات أن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية حرصت منذ نشأتها على التركيز على كل المجالات التى يحتاج إليها سوق العمل العربى، مشيرًا إلى أن الأكاديمية عملت على مواكبة أحدث المستجدات العالمية فى تطوير مناهجها الدراسية؛ بهدف تخريج كوادر مميزة فى مجالات العمل المالى والمالى، وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة فى تطوير العملية التعليمية.

وفى ختام الحفل تم تكريم أهم الشخصيات التى أسهمت فى تعزيز وإثراء دور الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية فى العمل الأكاديمى على مستوى الوطن العربى.