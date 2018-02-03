وزير التعليم العالى يبحث تطوير العمل داخل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو‎





وائل ربيعى

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعا صباح اليوم مع مسئولى العمل باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بحضور زينب الوكيل الأمين العام المساعد ومدير عام اللجنة، ومديرى الإدارات التابعة لها؛ بهدف بحث جهود تطوير العمل داخل اللجنة خلال الفترة القادمة.

اطلع الوزير خلال الاجتماع على الهيكل الإدارى للجنه وتقسيماتها الإدارية وطبيعة عمل كل إدارة منهم، كما استعرض حجم العمل الذى تقوم به اللجنة فى إطار دورها كحلقة وصل بين المنظمات الدولية الثلاث (اليونسكو، الألسكو، الإسسكو) والجهات الإدارية المعنية داخل الدولة، وكذلك جهود تطوير العمل الإدارى الداخلى باللجنة واللجان النوعية التابعة لها والمهام التى تقوم بها، وضم شخصيات ذات كفاءة فى مجالات عمل كل لجنة.

كما بحث عبد الغفار مع الحضور المعوقات التى تواجه عمل اللجنة الوطنية وكيفية تذليلها، ووجه الوزير بتفعيل دور الملحق الثقافى المصرى بباريس ليتولى التنسيق بين المنظمة العامة لليونسكو بالخارج وبين اللجنة الوطنية فى مصر.

أكد الوزير على البدء الفورى فى المشروعات الخمسة التى تقوم بها اللجنة حاليا بعد حصولها على موافقة ودعم منظمة اليونسكو بمبلغ 110 آلاف جنية والمتمثلة فى (مشروع "تعزيز العلوم وتكنولوجيا المعلومات في حماية البيئة ودعم واستغلال الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ومشروع "التعليم من أجل السلام ـ بناء الشباب للمستقبل"، ومشروع "تعزيز التعاون الإقليمي على تفعيل اتفاقية التراث الثقافي من المنطقة العربية"، ومشروع "التنوع الثقافي والصناعات الإبداعية ودورها في مواجهة تحديات التنمية المستدامة"، ومشروع "تمكين النساء والفتيات المهمشات وذوي الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة")، وشدد الوزير على المتابعة المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات.

كما أشاد الوزير بالدور الذى قامت به اللجنه عبر تاريخها من خلال المشروعات القومية التى شاركت بها لخدمة مجالات الثقافة والتراث والآثار والتربية والعلوم فى مصر ومنها مشروع إنقاذ آثار النوبة ومعبد أبو سمبل، طريق الحرير بالتعاون مع الصين، مشروع متحف الحضارة الإسلامية مطالبا بالاستمرار على نفس النهج، والمبادرة بطرح المزيد من المشروعات القومية لخدمة الوطن.

جدير بالذكر أن مصر من أوائل الدول العربية التى صادقت على الميثاق التأسيسى لليونسكو، واحتفلت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى يناير الماضى بمرو 70 عاما على إنشاء المكتب الاقليمى لليونسكو بمصر وافتتاح المقر الجديد، وتختص اللجنة بتوطيد العلاقات بين مصر والمنظمة الدولية فى مجالات الآثار والثقافة والعلوم والتربية والبيئة والاتصال.