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وزير التعليم العالى: غلق أى مصعد يحتاج للصيانة بالمستشفيات الجامعية

السبت، 03 فبراير 2018 10:13 م
وزير التعليم العالى: غلق أى مصعد يحتاج للصيانة بالمستشفيات الجامعية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى


كتب إبراهيم حسان
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وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بغلق أى مصعد يحتاج للصيانة داخل المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى، لحين إجراء الصيانة المناسبة له والانتهاء منها، حتى لا تحدث كارثة أخرى مثل الأخيرة التى وقعت فى مستشفى بنها، وحصدت عددا من أرواح الموطنين.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة CBC، إنه على ضوء التقارير التى وردت إليه بشأن "أسانسير مستشفى بنها" أصدر بعض القرارات لمعالجة بعض الأمور، منوها إلى أنه إذا تم غلق الأسانسير المتسبب فى الواقعة الأليمة نظرا لاحتياجه إلى الصيانة لما كانت وقعت الكارثة من البداية، وتابع: "مش ممكن الدولة هتعين رقيب على كل أسانسير".

 

وأضاف وزير التعليم العالى، أنه خاطب رؤساء الجامعات بضرورة فرض المراقبة الشهرية على كل أعمال الصيانة داخل الجامعات، لكن على الإنسان أن يعي ثقافة الصيانة وعدم الدفع بحمولة أكبر داخل المصاعد غير المقررة.

 

وأشار الوزير، إلى وجود نقص فى موازنات الصيانة للمنشآت التابعة لوزارة التعليم العالى، وقال إن الموارد غير كافية، رغم أن المستشفيات الجامعية تعالج 17 مليون مواطن بداخلها.


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خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالى

المستشفيات الجامعيه

اسانسير مستشفى بنها



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