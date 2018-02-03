وزير الآثار: متحف التحرير مش هيموت.. وتخصيص أماكن للجمال بالهرم (فيديو)





كتب سمير حسنى

تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، مشروع تطوير منطقة الأهرامات، المقرر افتتاحه منتصف العام الجارى، مؤكدا أن المشروع وقطاع الآثار يحظيان باهتمام كبير من الحكومة والقيادة السياسية.

كان وزير الآثار قد صرح على هامش الإعلان عن كشف أثرى جديد، بأن هناك ما يقرب من 12 بعثة أثرية تجرى أعمال حفائر فى منطقة الأهرامات، ما سيسفر عن اكتشافات أثرية جديدة خلال الأيام المقبلة، ويأتى الاهتمام بمنطقة الأهرامات إيمانًا بأن هذه المنطقة من أهم المناطق الأثرية فى العالم.

وأكد الدكتور خالد العنانى، فى تصريحات لقناة ON Live، اليوم السبت، أن مشروع تطوير منطقة الأهرامات سيُحدث نقلة سياحية مهمة، كاشفا عن الإجراءات الجديدة المتبعة بالمنطقة بعد تدشين المشروع، ومنها عدم السماح بدخول الزائرين للأهرامات من منطقة "مينا هاوس" على أن يكون الدخول عبر طريق الفيوم، فضلا عن تخصيص مكان للأحصنة والجمال، ومكان منفصل للرحلات بعيدا عن السائحين، متابعا: "إحنا هنعمل تنظيم، مش هنطرد حد، لكن هننظم العملية، اللى عاوز يبيع حاجة هنخصص له أماكن".

وفيما يتعلق بالمتحف المصرى فى ميدان التحرير، خصوصا بعد الاقتراب من افتتاح المتحف المصرى الكبير بمنطقة هضبة الأهرامات، قال وزير الآثار: "متحف التحرير مش هيموت، وسألتقى غدا 5 من أكبر مديرى متاحف أوروبا للنقاش حول القطع الأثرية التى سيضمها المتحف".