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من 11 لـ13 فبراير..

وزيرة السياحة تشارك بمعرض BIT بـ"ميلانو" وتروج لرحلة العائلة المقدسة فى مصر

السبت، 03 فبراير 2018 10:00 م
وزيرة السياحة تشارك بمعرض BIT بـ"ميلانو" وتروج لرحلة العائلة المقدسة فى مصر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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تشارك هيئة تنشيط السياحة، برئاسة هشام الدميرى، فى فعاليات المعرض السياحى BIT، المقرر إقامته بالمدينة الإيطالية ميلانو، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى، لدفع التدفقات السياحية الوافدة من السوق الإيطالى إلى مصر خلال العام الجارى، حيث بلغ عدد السياح 255 ألف سائحا إيطاليا عام 2017 بنسبة زيادة 49 % ، محققين 2.5 مليون سياحية بنسبة نمو 250 % مقارنة بعام 2016.

ورجح مصدر مسئول بوزارة السياحة، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الوفد المشارك بالجناح المصرى، لافتا إلى أن هذه المشاركة تعد الأولى لـ " المشاط" عقب توليها حقيبة السياحة فى 14 يناير الماضى، وأضاف " المصدر" أن المشاركة المصرية مختلفة هذا العام ويجب الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة المدرج فى كتالوج الحج بمؤسسة الفاتيكان، حتى يحقق الهدف منه وجذب شرائح جديدة من السوق الإيطالى والأسواق الآخرى.

وقال " المصدر" إن الجناح المصرى سيشارك على مساحة 100 متر مربع، ويضم ممثل شركة مصر للطيران وعدد من الفنادق وشركات السياحة المصرية، ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات المهنية والإعلامية خلال فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن الوزارة والهيئة تسعيان لزيادة جهودها التسويقية لزيادة أعداد السياح الإيطاليين خلال موسم الصيف المقبل.


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