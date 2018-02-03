عقب عودتها من أمريكا..
وزيرة السياحة تستأنف عملها غدا ببحث ملفى الترويج بموسكو وتسيير "العمرة"السبت، 03 فبراير 2018 01:56 م
كتبت ميرفت رشاد
تستأنف الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عملها غدا الأحد، بمقر مكتبها بمبنى مصر للسياحة بالعباسية، عقب عودتها من العاصمة الأمريكية واشنطن، فى زيارة استمرت أسبوعا، لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملها السابق بقطاع البحوث الاقتصادية فى صندوق النقد الدولى، عقب توليها الحقيبة الوزارية لقطاع السياحة فى 14 من يناير الماضى.
ومن المنتظر أن تعقد " المشاط" اجتماعا مع رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميرى، لبحث ملف الحملة الترويجية فى روسيا والخطط المقترحة لتنشيط الحركة السياحية عقب عودة استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو منتصف فبراير الجارى.
وقال مصدر مسئول بوزارة السياحة، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" إن ملف " العمرة" سيكون من أولويات " المشاط" خلال الأيام المقبلة، للموافقة على بدء تسيير رحلات موسم العمرة لعام 1439 هـ يوم 18 من فبراير الجارى، وفقا لتوصيات لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، لافتا إلى أن الوزيرة ستصدر قرارا بتعديل تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، فى ظل التغيرات التى شملت إعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، و اعتذار المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة السابق عن الاستمرار فى مهام عمله.
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عدد الردود 0
بواسطة:
Zaka
ماشاء الله
بسم الله ماشاء الله...حاجة حلوة خالص..ربنا يتمم بخير.سياحة.