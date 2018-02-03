وزيرا الاستثمار وقطاع الأعمال يشاركان فى المؤتمر العالمى للسكر بدبى





كتب عبد الحليم سالم

توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت ، إلى مدينة دبى الإماراتية، للمشاركة فى مؤتمر دبى العالمى السكر، الذى يشارك فيه نخبة كبير من المستثمرين على المستوى الإقليمى والعالمى، وعدد كبير من الشركات العاملة فى صناعة السكر فى العالم.

يتحدث بدوى ونصر فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، وجهود تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وأبرز القوانين التى صدرت مؤخرا وساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والتعديلات على قانون الشركات، كما من المنتظر أن تلتقى الوزيرة بعدد من المستثمرين على هامش المؤتمر لعرض الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات والقطاعات.