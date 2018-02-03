وزارة الصناعة تجدد طلبها لأصحاب المصانع المتعثرة بتقديم بيان التعثر





كتب – إسلام سعيد

دعت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى مركز تحديث الصناعة، المصانع المتعثرة إلى التقدم بطلب لبيان حالة التعثر أو التوقف، لبحث إمكانية تقديم يد العون لهذه المصانع من خلال استيفاء الاستمارة الإلكترونية التى يمكن الحصول عليها مجانا عبر موقع تحديث الصناعة.

وقال منشور لوزارة الصناعة، تم تعميمه على الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وكذلك فروع مركز تحديث الصناعة فى المحافظات وعلى كافة المدن الصناعية، إنه يجب تقديم الطلبت إلكترونيا عبر بريد إلكترونى خصصته وزارة الصناعة لحل هذه الأزمة وهو Npf@imc-egypt.org

كما يمكن تسليم الاستمارة الخاصة بالتعثر إلى مركز تحديث الصناعة الكائن بمبنى اتحاد الصناعات على أن يتم تقديم الطلب فى مدة أقصاها 23 فبراير الجارى، علمًا بأن المصانع التى قدمت طلبات قبل هذا الإعلان ليست بحاجة إلى تجديد طلبها.

وفى وقت سابق قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة الاهتمام بحل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل والإنتاج مرة أخرى.

وأوضح قابيل، أن الوزارة تضع هذا الأمر على رأس أولوياتها حيث تم إجراء مسح شامل للمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وقد تبين أن عدد هذه المصانع حوالى 871 مصنعا تم دراسة كل حالة على حدة وتم تحديد 135 مصنعا قابلة للعودة إلى الإنتاج مرة أخرى وتم بالفعل حل مشكلات 66 مصنعا وبدأت العمل بالفعل.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أنه تم أيضا إنشاء صندوق مخاطر برأسمال 150 مليون جنيه ساهم فيه صندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومى وشركة أيادى بالإضافة إلى مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة ويقوم بدراسة موقف كل شركة متعثرة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أهمية زيادة رأسمال الشركة مستقبلاً للإسراع فى حل مشكلة هذه المصانع.