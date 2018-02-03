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نيويورك تايمز: تهديد ترامب بقطع المساعدات عن الدول المعارضة يضر نفوذ أمريكا

السبت، 03 فبراير 2018 04:17 م
نيويورك تايمز: تهديد ترامب بقطع المساعدات عن الدول المعارضة يضر نفوذ أمريكا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن تهديد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بقطع المساعدات الأمريكية الخارجية عن الدول المعارضة للسياسة الأمريكية، يهدد بتقويض نفوذ الولايات المتحدة عالميا.

 

وأشارت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى السبت، إلى أن التهديد بقطع المساعدات الأجنبية الأمريكية ليس جديدا، فالرؤساء السابقين هددوا بذلك لكن غالبا لمعاقبة الدول التى تنتهك حقوق الإنسان. غير أن ترامب يبدو مدفوعا بشكل أكبر بمفهوم أن الولايات المتحدة تدفع كثير وتحصل على القليل فى المقابل.

 

وهذا الرأى الذى أشار إليه العديد من الخبراء، يتجاهل حقيقة أن الولايات المتحدة دائما ما تقدم المعونة لتعزيز المصالح الأمريكية، حتى لو كان تصور ترامب للمصلحة الوطنية أضيق من مفهوم الكثير من أسلافه. وتوضح الصحيفة أن 1% فقط من الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة تذهب إلى المساعدات الخارجية - ونحو 40 % منها تعتبر مساعدات أمنية بدلا من المعونة الاقتصادية أو الإنسانية.

 


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