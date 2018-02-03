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ننشر تشكيل مركز الإعلام الجديد بهيئة قضايا الدولة

السبت، 03 فبراير 2018 07:53 م
ننشر تشكيل مركز الإعلام الجديد بهيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة


كتب أحمد إسماعيل
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أصدر المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة قرارا بإعادة تشكيل مركز الإعلام والمعلومات بالهيئة.

وجاء فى القرار ، يتم تشكيل المركز الإعلامى من المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة نائب رئيس الهيئة رئيسا، وعضوية كل من المستشارين، سامح سيد محمد أبو حسن نائب رئيس الهيئة، والدكتور مظهر فرغلى على نائب رئيس الهيئة، وسيد محمود نور السيد وكيل الهيئة، وإيهاب سعيد على فرج وكيل الهيئة، وهانى محمود عبد الحميد يونس وكيل الهيئة، وعمر فاروق محمدى حجازى وكيل الهيئة، ومحمد محمود خلف نصر، يسرى سيد على مدنى، وأمين السيد عبد الرحيم حسين، واحمد حمدى عدلى مسعود.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يبدى أعضاء المركز الرأى فى المسائل المتفق عليها بالمركز فقط ، ويحظر عليهم الإدلاء بأى بيان بوسائل الإعلام المختلقة إلا بعد التنسيق مع المستشار نائب رئيس الهيئة ورئيس المركز الإعلامى.

ونصت المادة الثالثة على أنه يحظر على أعضاء المركز الإعلامى الاشتراكك فى البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية أو الادلاء بأحاديث صحفية أو إبداء آراء وتبادلها عبر صفحات التواصل الاجتماعى أو غيرها تمس عمل الهيئة أو الهيئات والجهات القضائية الأخرى أو تمس هيبة الدولة أو مؤسساتها بدون إذن كتابى من رئيس الهيئة.


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