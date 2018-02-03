ننشر الصور الأولى للطائرة الحربية الروسية المحطمة فى إدلب السورية





وكالات

قتلت فصائل سورية مسحلة اليوم السبت، طياراً روسياً بعدما اسقطت طائرته الحربية فى محافظة إدلب شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن، إن "الطائرة من طراز سوخوى 25 كانت تستهدف منطقة سراقب قبل أن يتم اسقاطها فوق بلدة معصران"، مشيراً إلى أن "الطيار قفز بالمظلة قبل ان يلاحقه المقاتلون ويتمكنوا من قتله".

وتشن طائرات حربية سورية وروسية منذ مساء الجمعة عشرات الغارات العنيفة على منطقة سراقب، وفق المرصد السوري.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما تنتشر فصائل مقاتلة أخرى فى مناطق محدودة منها.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، سقوط إحدى طائراتها المقاتلة من قبل مسلحين فى سوريا ومقتل قائدها.

وقالت الوزارة فى بيان، إن المعلومات الأولية تؤكد أن مسلحين أسقطوا الطائرة بصاروخ محمول على الكتف.

وشنت الطائرات الحربية الروسية، غارات جوية على المنطقة التى أسقطت فيها المقاتلة، وقتل نحو 3 مسلحًا وفق وزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت جماعة جبهة النصرة الإرهابية مسئوليتها عن الحادث.



النيران تحرق الطائرة



تصاعد الدخان



حطام الطائرة



طائرة روسية محطمة