" نقابة الإعلاميين" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقابة الصحفيين الوهمية





كتب محمد السيد

قال محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الاعلاميين، إن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الكيان الوهمى الذى أطلق عليه نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، مضيفا أن النقابة تقدمت بمذكرة أيضا لوزير القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى ضد تلك النقابات الوهمية.

وأضاف محجوب سعدة فى تصريح لـ"اليوم السابع"،أن ما تم من إنشاء نقابة وهمية للنصب على الشباب يعد بلطجة، مؤكدا أن صاحب تلك النقابة الوهمية حاصل على دبلوم و يلجأ لأساليب مريبة من بينها النصب على الشباب.

وأشار محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الاعلاميين، إلى أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذا الكيان المزيف وأنها ستستمر فى خطواتها حتى يتم غلق هذا الكيان المزيف و القبض على صاحبه.