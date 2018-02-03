" نقابة الإعلاميين" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقابة الصحفيين الوهمية

" نقابة الإعلاميين" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقابة الصحفيين الوهميةالسبت، 03 فبراير 2018 02:44 م
اللجنة التأسيسية لنقابة الاعلاميين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
قال محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الاعلاميين، إن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الكيان الوهمى الذى أطلق عليه نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، مضيفا أن النقابة تقدمت بمذكرة أيضا لوزير القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى ضد تلك النقابات الوهمية.
وأضاف محجوب سعدة فى تصريح لـ"اليوم السابع"،أن ما تم من إنشاء نقابة وهمية للنصب على الشباب يعد بلطجة، مؤكدا أن صاحب تلك النقابة الوهمية حاصل على دبلوم و يلجأ لأساليب مريبة من بينها النصب على الشباب.
وأشار محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الاعلاميين، إلى أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذا الكيان المزيف وأنها ستستمر فى خطواتها حتى يتم غلق هذا الكيان المزيف و القبض على صاحبه.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة بالجبانة الغربية بالأهرامات بحضور محافظ الجيرة وعدد من السفراء.. خالد العنانى: تعود لسيدة من كبار موظفين البلاط الملكى فى عصر الأسرة الخامسة.. وتضم زخارف ونقوش ملونة
مشروع "البسكلتة" فى العاصمة محلك سر.. "الأمم المتحدة" قدمت منحة 1.5 مليون دولار لإنشاء 30 محطة لـ600 دراجة لخفض الزحام بالقاهرة.. والمحافظة أعلنت إنهاءه آخر 2017 ولم ينفذ منه شىء.. ومسئولو المشروع: "لسه بندرس"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة