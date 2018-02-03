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ميركل تأمل فى التوصل لاتفاق لتشكيل ائتلاف حكومى لحل الأزمة السياسية بألمانيا

السبت، 03 فبراير 2018 05:12 ص
ميركل تأمل فى التوصل لاتفاق لتشكيل ائتلاف حكومى لحل الأزمة السياسية بألمانيا أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية


برلين أ ش أ
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قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنها تأمل التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، يخرج البلاد من أزمتة السياسية.

وأكدت ميركل وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء الجمعة - على مواصلة حزبها (الاتحاد الديمقراطى المسيحي) المحافظ والحزب الديمقراطى الاشتراكي، المفاوضات حول مسائل من أهمهما السياسة المتعلقة باللاجئين، وسوق العمل والضمان الصحي، مضيفة " "لا تزال هناك سلسلة من نقاط الخلاف الجدية وأمامنا عمل كثير والمشكلات لم تحل بعد".

يشار إلى أن ألمانيا تعصف بها أزمة سياسية منذ انتخابات 24 سبتمبر الماضى وعدم تمكن ميركل من الفوز بأغلبية صريحة تخولها تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى بروز حزب "البديل لألمانيا" المعادى للهجرة الذى فاز بملايين الأصوات على حساب الأحزاب الكبيرة.


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