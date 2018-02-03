موسكو تندد بالطابع الحربى للتقرير الجديد حول السياسة النووية الأمريكية

موسكو تندد بالطابع الحربى للتقرير الجديد حول السياسة النووية الأمريكيةالسبت، 03 فبراير 2018 04:23 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
(أ ف ب)
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نددت روسيا السبت "بالطابع الحربى" و"المناهض لروسيا" للسياسة النووية الأمريكية التى نشرت فى تقرير جديد الجمعة، محذرة من أنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لضمان امنها فى مواجهة الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان "من القراءة الأولى، يبرز جليا الطابع الحربى والمناهض لروسيا لهذه الوثيقة" معبرة عن "خيبة أملها الشديدة".
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