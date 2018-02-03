مواهب طلاب الازهر في الرسم تجذب انظار زوار معرض الكتاب

مواهب طلاب الازهر في الرسم تجذب انظار زوار معرض الكتابالسبت، 03 فبراير 2018 03:01 م
صورة صلاح تزين معرض الكتاب
كتب لؤى على
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قال الشيخ على خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية إن طلاب المعاهد الأزهرية المتميزين أو "الموهوبين" يشاركون ضمن ركن قطاع المعاهد الأزهرية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب بلوحات فنية رائعة وتابلوهات جميلة ومميزة.
وأشار خليل إلى أن موهبة الرسم بشكل عام هى حالة ثقافية تعبر عن المخزون الثقافى لأمة من الأمم، ويمكن أن تشكل الفنون الهوية الخاصة بهذه الأمة، وطلاب الأزهر لهم فنهم الإسلامى الزخرفى الخاص بهم، الذى يميزهم عن غيرهم من الطلاب وأضفى عليهم جمالاً أخّاذاً ليس له نظير.
وأضاف أنه سوف يتبنى قريبًأ قرار للكشف والتنقيب عن الطلاب الموهوبين بالمعاهد للعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية والمهنية بعد دراسة الموضوع بشكل تام مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية يعرض لوحات فنية رائعة لطلاب الأزهر بكل المناطق ومنهم الطالبة منة الله محمد عبد الواحد بالصف الثالث الثانوي بمعهد سموحة النموذجي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية والتى أثرّت الركن بأكثر من عشر لوحات، أشاد بها كل الزائرين مؤكدين أنها موهبة فذّة تعكس صورة حضارية عن الأزهر الشريف.
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