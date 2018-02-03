video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 5 جنود أتراك فى هجوم على دبابة بعفرين السورية

السبت، 03 فبراير 2018 07:45 م
مقتل 5 جنود أتراك فى هجوم على دبابة بعفرين السورية عمليات عفرين


(رويترز)
إضافة تعليق

قالت القوات المسلحة التركية إن خمسة من جنودها قتلوا عندما تعرضت دبابتهم لهجوم نفذه مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية اليوم السبت فى منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنه بهذا الهجوم يبلغ عدد قتلى الجنود الأتراك سبعة اليوم السبت فى إطار عملية غصن الزيتون التى بدأتها تركيا ضد وحدات حماية الشعب فى عفرين الشهر الماضي.

وتشن القوات التركية، عمليات عسكرية فى عفرين السورية، وهذا ما تعتبره دمشق انتهاك للسيادة السورية واحتلال لأراضيها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش التركى يعلن مقتل اثنين من جنوده فى معارك عفرين

جنود أتراك

هجوم على دبابة

عفرين السورية

سوريا

تركيا



لا تفوتك
الرئيس السيسى يبدأ غدا زيارة رسمية لسلطنة عمان يعقبها الإمارات

الرئيس السيسى يبدأ غدا زيارة رسمية لسلطنة عمان يعقبها الإمارات

حرس الحدود يضبط 20 قضية خلال 7 أيام ويحبط محاولة 226 متسللا غير شرعى

حرس الحدود يضبط 20 قضية خلال 7 أيام ويحبط محاولة 226 متسللا غير شرعى

الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية.. الأمن الوطنى يرصد تكليفات قطرية وتركية لإحداث فوضى بالبلاد قبل بدء ماراثون الاقتراع.. ويداهم لقاءً تنظيميا فى المنصورة ويضبط 5 من قيادات الجماعة

الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية.. الأمن الوطنى يرصد تكليفات قطرية وتركية لإحداث فوضى بالبلاد قبل بدء ماراثون الاقتراع.. ويداهم لقاءً تنظيميا فى المنصورة ويضبط 5 من قيادات الجماعة

صفقات الأهلى الجديدة تثبت جدارتها فى السعودية.. على لطفى يذود عن مرمى الأحمر ببسالة.. حارس الشباب يحرم محمد شريف من أول أهدافه مع الشياطين.. محمد فخرى يقدم أوراق اعتماده.. وتأجيل ظهور صلاح محسن والجزار

صفقات الأهلى الجديدة تثبت جدارتها فى السعودية.. على لطفى يذود عن مرمى الأحمر ببسالة.. حارس الشباب يحرم محمد شريف من أول أهدافه مع الشياطين.. محمد فخرى يقدم أوراق اعتماده.. وتأجيل ظهور صلاح محسن والجزار

شاهد.. "هاتريك" حسين الشحات يقود العين لاكتساح عجمان 7 - 0

شاهد.. "هاتريك" حسين الشحات يقود العين لاكتساح عجمان 7 - 0

تقارير: ريال مدريد ينتظر موافقة رونالدو على ضم محمد صلاح

تقارير: ريال مدريد ينتظر موافقة رونالدو على ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة