مقتل 5 جنود أتراك فى هجوم على دبابة بعفرين السورية





(رويترز)

قالت القوات المسلحة التركية إن خمسة من جنودها قتلوا عندما تعرضت دبابتهم لهجوم نفذه مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية اليوم السبت فى منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنه بهذا الهجوم يبلغ عدد قتلى الجنود الأتراك سبعة اليوم السبت فى إطار عملية غصن الزيتون التى بدأتها تركيا ضد وحدات حماية الشعب فى عفرين الشهر الماضي.

وتشن القوات التركية، عمليات عسكرية فى عفرين السورية، وهذا ما تعتبره دمشق انتهاك للسيادة السورية واحتلال لأراضيها.