مقتل 4 من قادة داعش بريف دير الزور الشرقى فى غارات جوية الشهر الماضى





واشنطن (أ ش أ)

أعلن الجيش الأمريكى اليوم السبت، مقتل 4 من قادة تنظيم داعش الإرهابى، فى غارات جوية استهدفت ريف دير الزور الشرقى خلال الشهر الماضى.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن طائرات التحالف الدولى - بقيادة واشنطن - شنت غارات جوية استهدفت مواقع تنظيم "داعش" فى ريف دير الزور؛ ما أسفر عن مقتل 4 قادة من التنظيم وإصابة العشرات.

ومن جهتهم أكد ناشطون سوريون مقتل 4 مسلحين ومدنيين اثنين فى غارات شنتها طائرات التحالف على قرية البحرة فى ريف دير الزور الشرقى.

وأضافوا أن مسلحى (داعش) شنوا هجوما على بلدة درانيج التى استعادتها "قوات سوريا الديمقراطية" منهم أول أمس، وسط أنباء عن مقتل عدد من مسلحى الجانبين.