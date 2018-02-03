مقتل وإصابة 10 من قوات الأمن فى هجوم انتحارى بمقاطعة سوات الباكستانية

مقتل وإصابة 10 من قوات الأمن فى هجوم انتحارى بمقاطعة سوات الباكستانيةالسبت، 03 فبراير 2018 05:18 م
القوات الباكستانية - أرشيفية
(أ ش أ)
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لقى ما لا يقل عن ثلاثة من مسؤولى الأمن الباكستانيين مصرعهم وأصيب سبعة آخرون اليوم السبت، إثر هجوم انتحارى وقع بالقرب من معسكر تابع للجيش الباكستانى بمقاطعة سوات شمال غرب البلاد.
وذكر مكتب العلاقات العامة بالجيش الباكستانى، فى بيان نقلته صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية، أن "ثلاثة مسؤولين أمنيين استشهدوا فيما أصيب سبعة آخرون فى انفجار بمنطقة شريف أباد التابعة لمقاطعة سوات الباكستانية".
وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع بالقرب من وحدة رياضية تابعة للجيش الباكستاني، وقد طوقت قوات الأمن والشرطة المنطقة وبدأت عمليات البحث للقبض على منفذى الهجوم.
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