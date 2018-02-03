مصر الأكثر تراجعا فى المخاطر السيادية خلال شهر يناير بنسبة 17.9% (صور)السبت، 03 فبراير 2018 07:28 م
جانب من المؤتمر
كتب هانى الحوتى - تصوير محمد فوزى
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قالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المخاطر السيادية انخفضت فى جميع البلدان خلال شهر يناير الماضى، مضيفة أن مصر كانت الأكثر تراجعاً بنسبة 17.9% وذلك قبل الانتخابات الرئاسية، تلاها المملكة العربية السعودية بنسبة 16.4% بعد هدوء التوترات السياسية، كما تراجعت الإمارات بنسبة 6.7%.
وتعرف المخاطر السيادية، بأنها أحد أنواع مخاطر الائتمان ومؤشر لمدى قدرة البلد وإمكانياته لسداد ديونه المضمونة من قبله والتى تصدر عادة بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية المضمونة من قبله والتى تصدر على الأغلب بهيئة سندات حكومية.
أما بالنسبة لسعر العملة، قالت مباشر، فى تقريرها الشهرى – حصلت اليوم السابع على نسخة منه- إن سعر الجنيه ارتفع بشكل طفيف خلال شهر يناير بنسبة 0.53%، غير أنها لفتت إلى أنه بحساب ضعف الدولار الأمريكى فى الشهر ذاته، فأن الجنيه المصرى كان من المفترض أن يكون أقوى.
وأشارت إلى أن عملة البتكوين تراجعت بنسبة 30% من قيمتها فى الشهر الأول من 2018، لتتذيل قائمة العملات من حيث الأداء فى يناير، وكان البيزو الأرجنتينى هو الأسوأ أداء بين العملات فى يناير.
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