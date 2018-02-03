مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق عيون موسى بالسويس

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق عيون موسى بالسويسالسبت، 03 فبراير 2018 10:44 م
حادث سيارة - أرشيفية
السويس - سيد نون
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لقى شخصين مصرعهما وأصيب 6 آخرين فى تصادم اثنين من السيارات الملاكى بطريق السويس - عيون موسى ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى السويس العام، ونقل المصابين مستشفى السويس العام وقامت قوات تامين الطرق بإزالة آثار الحادث من الطريق.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق بتصادم سيارتين ملاكى بطريق السويس- عيون موسى.
وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام، إنه جارى علاج المصابين فى مستشفى السويس العام وبينهم حالة خطرة.
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