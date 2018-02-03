مستشار عرفات :ورثة الحضارة المصرية يبنون اليوم وطنا جديدا وعصريا

مستشار عرفات :ورثة الحضارة المصرية يبنون اليوم وطنا جديدا وعصرياالسبت، 03 فبراير 2018 02:21 م
محمد رشيد
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق
كتب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن ثلثي آثار الحضارات الإنسانية موجودة فى مصر، ونصف آثار الحضارات المصرية لم تكتشف أو تستخرج بعد.
وتابع محمد رشيد قائلا :"ورثة تلك الحضارات يبنون اليوم وطنا جديدا وعصريا سيعيد لمصر أمجادها الحقيقية إن شاء الله".
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
إضافة تعليق
الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية.. الأمن الوطنى يرصد تكليفات قطرية وتركية لإحداث فوضى بالبلاد قبل بدء ماراثون الاقتراع.. ويداهم لقاءً تنظيميا فى المنصورة ويضبط 5 من قيادات الجماعة
صفقات الأهلى الجديدة تثبت جدارتها فى السعودية.. على لطفى يذود عن مرمى الأحمر ببسالة.. حارس الشباب يحرم محمد شريف من أول أهدافه مع الشياطين.. محمد فخرى يقدم أوراق اعتماده.. وتأجيل ظهور صلاح محسن والجزار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة