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مستشار عرفات :ورثة الحضارة المصرية يبنون اليوم وطنا جديدا وعصريا

السبت، 03 فبراير 2018 02:21 م
مستشار عرفات :ورثة الحضارة المصرية يبنون اليوم وطنا جديدا وعصريا محمد رشيد


كتبت – شرويت ماهر
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كتب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن ثلثي آثار الحضارات الإنسانية موجودة فى مصر، ونصف آثار الحضارات المصرية لم تكتشف أو تستخرج بعد.

وتابع محمد رشيد قائلا :"ورثة تلك الحضارات يبنون اليوم وطنا جديدا وعصريا سيعيد لمصر أمجادها الحقيقية إن شاء الله".

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محمد رشيد
 

 


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