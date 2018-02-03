video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مرصد الإفتاء يشيد بجهود "الداخلية" فى إحباط مخططات الإخوان لإفساد الانتخابات

السبت، 03 فبراير 2018 03:33 م
مرصد الإفتاء يشيد بجهود "الداخلية" فى إحباط مخططات الإخوان لإفساد الانتخابات دار الإفتاء المصرية - أرشيفية


لؤى على
إضافة تعليق

 أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ونجاحها في احباط المخططات الإخوانية التي تهدف لإفساد الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح مرصد الإفتاء فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت أن جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، تمكن من إفساد مخططا إخوانيًا لإفساد الانتخابات الرئاسية، من قبل قيادات الإخوان والحركات الإرهابية التابعة لها حيث صدرت تعليمات من قيادات الإخوان الهاربة لقطر وتركيا للعناصر الإخوانية المتواجدة بمصر، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد تزامناً مع انطلاق الانتخابات الرئاسية.

ودعا مرصد الإفتاء جموع الشعب المصرى توخى الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تسعى الجماعات والتنظيمات لترويجها خلال هذه الفترة من تاريخ الوطن بهدف احداث بلبلة ونشر الفوضى في المجتمع المصري خاصة مع اقتراب موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مارس المقبل.

كما دعا مرصد الإفتاء كافة فئات وأفراد الشعب المصرى إلى مساندة ودعم الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومخططاتها الشيطانية لنشر العنف والتخريب فى مختلف ربوع الوطن، حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرصد الإفتاء: إعلان "داعش" تبنى هجوم كابول يعكس سعيه لتصدر المشهد بأفغانستان

مرصد الإفتاء: الجماعات والتنظيمات الإرهابية تلجأ لنشر الشائعات لبث الفتن

الافتاء

اخبار مصر

مرصد الإفتاء



لا تفوتك
الداخلية تعلن ضبط كوادر إرهابية تخطط لأعمال تخريبية خلال انتخابات الرئاسة

الداخلية تعلن ضبط كوادر إرهابية تخطط لأعمال تخريبية خلال انتخابات الرئاسة

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

فيديو وصور.. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة بالجبانة الغربية بالأهرامات بحضور محافظ الجيرة وعدد من السفراء.. خالد العنانى: تعود لسيدة من كبار موظفين البلاط الملكى فى عصر الأسرة الخامسة.. وتضم زخارف ونقوش ملونة

فيديو وصور.. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة بالجبانة الغربية بالأهرامات بحضور محافظ الجيرة وعدد من السفراء.. خالد العنانى: تعود لسيدة من كبار موظفين البلاط الملكى فى عصر الأسرة الخامسة.. وتضم زخارف ونقوش ملونة

مشروع "البسكلتة" فى العاصمة محلك سر.. "الأمم المتحدة" قدمت منحة 1.5 مليون دولار لإنشاء 30 محطة لـ600 دراجة لخفض الزحام بالقاهرة.. والمحافظة أعلنت إنهاءه آخر 2017 ولم ينفذ منه شىء.. ومسئولو المشروع: "لسه بندرس"

مشروع "البسكلتة" فى العاصمة محلك سر.. "الأمم المتحدة" قدمت منحة 1.5 مليون دولار لإنشاء 30 محطة لـ600 دراجة لخفض الزحام بالقاهرة.. والمحافظة أعلنت إنهاءه آخر 2017 ولم ينفذ منه شىء.. ومسئولو المشروع: "لسه بندرس"

اتحاد الكرة يقرر استقدام مدرب أجنبى لخلافة "كوبر" بالمنتخب ويرفض الوطنى

اتحاد الكرة يقرر استقدام مدرب أجنبى لخلافة "كوبر" بالمنتخب ويرفض الوطنى

الهارب كوليبالى يدعى الجنون للهروب من دفع 70 مليون جنيه للأهلى

الهارب كوليبالى يدعى الجنون للهروب من دفع 70 مليون جنيه للأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة