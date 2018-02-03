مرصد الإفتاء يشيد بجهود "الداخلية" فى إحباط مخططات الإخوان لإفساد الانتخابات





لؤى على

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ونجاحها في احباط المخططات الإخوانية التي تهدف لإفساد الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح مرصد الإفتاء فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت أن جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، تمكن من إفساد مخططا إخوانيًا لإفساد الانتخابات الرئاسية، من قبل قيادات الإخوان والحركات الإرهابية التابعة لها حيث صدرت تعليمات من قيادات الإخوان الهاربة لقطر وتركيا للعناصر الإخوانية المتواجدة بمصر، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد تزامناً مع انطلاق الانتخابات الرئاسية.

ودعا مرصد الإفتاء جموع الشعب المصرى توخى الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تسعى الجماعات والتنظيمات لترويجها خلال هذه الفترة من تاريخ الوطن بهدف احداث بلبلة ونشر الفوضى في المجتمع المصري خاصة مع اقتراب موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مارس المقبل.

كما دعا مرصد الإفتاء كافة فئات وأفراد الشعب المصرى إلى مساندة ودعم الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومخططاتها الشيطانية لنشر العنف والتخريب فى مختلف ربوع الوطن، حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.