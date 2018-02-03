مدير أمن المنيا يتفقد نقل موقف سيارات الأجرة





المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، نقل موقف سيارات الأجرة الخاصة لمراكز شمال المحافظة من منطقة كوبرى المحطة "الإضافية"، إلى منطقة الإخصاص بشمال المدينة وذلك للوقوف على مدى جاهزية القوات المعينة لتأمين وتسهيل حركة المرور بالموقف.

وقام حبيب، بالمرور على إدارة قوات الأمن لمتابعة تدريب المجندين وأثنى على الانضباط والالتزام التى يتحلى بها رجال قوات الأمن والذى لمسه الفترة الأخيرة من تكرار جولاته للإدارة للوقوف على مدى جدية الأداء فى التدريب للوصول إلى الصورة المثلى والمرجوة فى التأمين الذاتى وتأمين المواطن فى الشارع.

وطالب مدير أمن المنيا، بضرورة مراعاة الاستفادة التامة والتركيز فى التدريبات حتى نرتقى بمستوى الأداء الأمنى لحماية أنفسنا والغير مع مراعاة قواعد التأمين الذاتى واليقظة التامة فى الخدمات والالتزام بالقانون وأن تكون القوات قدوة حسنة وطيبة للمواطنين.