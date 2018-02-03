محافظ دمياط يعلن إجراء مسابقة لاختيار أفضل مستشفى على مستوى المحافظة

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عن إجراء مسابقة لاختيار أفضل مستشفى على مستوى المحافظة.

ومن المقرر أن تكون معايير المفاضلة بين المستشفيات على النحو التالى:-

1- تناسب وتوافر الأطباء وتخصصاتهم وطاقم التمريض والفنيين .

2- المظهر العام والنظافة العامة .

3- تطبيق سياسة ومعايير الجودة ومكافحة العدوى .

4- انتظام أقسام الاستقبال والطوارىء وتوافر الأدوية والمستلزمات بها .

5- وتوافر عيادات خارجية مناسبة وانتظام العمل بها .

6- توافر المعامل إصلاحية الأجهزة وتوافر خدمات التحاليل .

7- أقسام الأشعة وصلاحية الأجهزة وتوافر الأفلام .

8- انتظام المخازن والدفاتر وتوافر المستلزمات .

9- وتوافر بنك الدم وصلاحية الثلاجات .

10- غرف العمليات وصلاحية أجهزتها وأجهزة التعقيم .

11- وتوافر الأدوية بالصيدلية الخارجية والصيدليات الداخلية .

12- غرف الغازات .

13- مدى صلاحية مولدات الكهرباء .

14- غرف النفايات والمحرقة .

15- وحدات الكلى الصناعي وتعقيم الأجهزة وفصل المرضى ومحطات مياه الكلى .

16- تعقيم غرفة العناية المركزة وانتظام العمل بها .

17- الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية وإجراءات مكافحة الحريقة .

18- توافر وصلاحية مبيت الأطباء والتمريض .

19- صلاحية أجهزة ومستلزمات المطبخ وانتظام التوريد طبقا للتعاقد وتوافر شهادات صحية للعاملين به .

أما عن معايير تقييم إدارة المستشفى فهى كالآتى:-

1- الصيانة للأجهزة والمبانى .

2- معدات وتقارير الجودة ومكافحة العدوى .

3- نسب غياب الأطباء .

4- القدرة على الإدارة وتيسير العمل وحل المشاكل .

5- رضا المواطنين المتعاملين مع المستشفى .