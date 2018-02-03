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محافظ دمياط يعلن إجراء مسابقة لاختيار أفضل مستشفى على مستوى المحافظة

السبت، 03 فبراير 2018 08:21 م
محافظ دمياط يعلن إجراء مسابقة لاختيار أفضل مستشفى على مستوى المحافظة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عن إجراء مسابقة لاختيار أفضل مستشفى على مستوى المحافظة.

ومن المقرر أن تكون معايير المفاضلة بين المستشفيات على النحو التالى:-
1- تناسب وتوافر الأطباء وتخصصاتهم وطاقم التمريض والفنيين .
2- المظهر العام والنظافة العامة .
3- تطبيق سياسة ومعايير الجودة ومكافحة العدوى .
4- انتظام أقسام الاستقبال والطوارىء وتوافر الأدوية والمستلزمات بها . 
5- وتوافر عيادات خارجية مناسبة وانتظام العمل بها .
6- توافر المعامل إصلاحية الأجهزة وتوافر خدمات التحاليل .
7- أقسام الأشعة وصلاحية الأجهزة وتوافر الأفلام .
8- انتظام المخازن والدفاتر وتوافر المستلزمات .
9- وتوافر بنك الدم وصلاحية الثلاجات .
10- غرف العمليات وصلاحية أجهزتها وأجهزة التعقيم .
11- وتوافر الأدوية بالصيدلية الخارجية والصيدليات الداخلية .
12- غرف الغازات .
13- مدى صلاحية مولدات الكهرباء .
14- غرف النفايات والمحرقة .
15- وحدات الكلى الصناعي وتعقيم الأجهزة وفصل المرضى ومحطات مياه الكلى . 
16- تعقيم غرفة العناية المركزة وانتظام العمل بها .
17- الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية وإجراءات مكافحة الحريقة .
18- توافر وصلاحية مبيت الأطباء والتمريض .
19- صلاحية أجهزة ومستلزمات المطبخ وانتظام التوريد طبقا للتعاقد وتوافر شهادات صحية للعاملين به .

أما عن معايير تقييم إدارة المستشفى فهى كالآتى:-
1- الصيانة للأجهزة والمبانى .
2- معدات وتقارير الجودة ومكافحة العدوى .
3- نسب غياب الأطباء .
4- القدرة على الإدارة وتيسير العمل وحل المشاكل .
5- رضا المواطنين المتعاملين مع المستشفى .

 


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